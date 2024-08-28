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11:12, 28 августа 2024Россия

Крупный лесной пожар в Крыму локализовали

МЧС: крупный лесной пожар под Феодосией локализовали на площади 150 гектаров

Фото: Александр Русский / ТАСС

Лесной пожар, который возник под Феодосией в Крыму, локализовали на площади 150 гектаров. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Для тушения пожара в крымском районе Тепе-Оба сотрудники МЧС проводили проливку валежника и сгоревших пней. В горно-лесной местности они проливали кромку хвойной подстилки для недопущения новых очагов возгорания.

Из-за лесного пожара в Крыму ранее перекрыли трассу Феодосия — Орджоникидзе. К быстрому распространению огня привели сильные порывы ветра до 20 метров в секунду, а также жаркая сухая погода, уточнили спасатели. Из-за пожара решили эвакуировать жителей одного из поселков близ места возгорания.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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