Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в предстоящем сезоне НХЛ

Кузнецов: надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в предстоящем сезоне НХЛ

Форвард СКА Евгений Кузнецов оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводят «Известия».

Кузнецов выразил надежду на то, что его бывший одноклубник сможет обойти канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. «Чтобы он уже не мучился в следующем году», — добавил хоккеист.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.