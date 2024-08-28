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22:41, 28 августа 2024Спорт

Кузнецов оценил шансы Овечкина побить рекорд Гретцки в предстоящем сезоне НХЛ

Кузнецов: надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки в предстоящем сезоне НХЛ
Александр Овечкин (справа)

Александр Овечкин (справа). Фото: Geoff Burke / USA TODAY Sports / Reuters

Форвард СКА Евгений Кузнецов оценил шансы нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки в предстоящем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводят «Известия».

Кузнецов выразил надежду на то, что его бывший одноклубник сможет обойти канадца по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. «Чтобы он уже не мучился в следующем году», — добавил хоккеист.

В активе 38-летнего Овечкина 853 заброшенные шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки, на счету которого 894 гола. Новый сезон стартует 4 октября.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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      Дарья Коршунова
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