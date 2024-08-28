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19:02, 28 августа 2024Наука и техника

Министр ВВС США заявил о разорении бюджета Космических сил

Министр Кендалл: обеспечение безопасности в космосе разоряет бюджет ВВС США
Фрэнк Кендалл

Фрэнк Кендалл. Фото: Larry Downing / Reuters

Обеспечение безопасности в космосе американских аппаратов разоряет бюджет Космических сил Соединенных Штатов, заявил министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл. Об этом сообщает издание Defense News.

«Наши наземные силы, объединенные и комбинированные, не смогут выжить и выполнить свои задачи, если космическим системам оперативной поддержки нашего противника, особенно системам наведения, будет позволено действовать безнаказанно», — сказал чиновник.

Кендалл добавил, что финансирование оборонных проектов в космической сфере на должном уровне потенциально требует увеличение бюджета в два или три раза, хотя в 2025 финансовом году бюджет Космических сил США планируется урезать до 30 миллиардов долларов.

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Как заявил замглавы космических операций США Майкл Гетлейн, американское преимущество перед другими странами в космосе может сократиться. «Если мы не начнем увеличивать наши инвестиции в космос, мы увидим, что этот разрыв в возможностях развернется в обратную сторону», — сказал американский офицер.

В январе издание SpaceNews заметило, что в подписанном начальником штаба армии США генералом Рэнди Джорджем, министром армии Кристиной Вормут и сержантом-майором армии Майклом Веймером меморандуме допускается перехват спутников противника, если последние им используются для обеспечения преимущества на поле боя и угрожают американской безопасности.

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