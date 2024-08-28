Младший сын Кости Цзю завоевал боксерский титул

Младший сын Кости Цзю Никита завоевал титул WBO Inter-Continental

Австралийский боксер Никита Цзю, младший сын бывшего абсолютного чемпион мира по боксу Кости Цзю, завоевал титул чемпиона WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В бою за титул он победил соотечественника Коэна Мазудье. В девятом раунде Цзю нанес сопернику серию ударов, после чего судьи остановили поединок, зафиксировав победу Цзю техническим нокаутом.

Теперь на счету 26-летнего Никиты Цзю 10 побед (восемь — нокаутом) на профессиональном ринге. Поражения у спортсмена отсутствуют.

Еще один сын Кости Цзю, 29-летний Тим Цзю, также является профессиональным боксером и выступает за Австралию. На его счету 24 победы и одно поражение в 25 поединках.