На Байконуре начали заправку «Союза МС-26»

«Роскосмос»: на космодроме Байконур начали заправку корабля «Союз МС-26»

На космодроме Байконур (Казахстан) начали заправку пилотируемого корабля «Союз МС-26». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Корабль был доставлен на заправочную станцию площадки 91А для заправки комбинированной двигательной установки сжатыми газами и компонентами топлива», — рассказали в госкорпорации.

После заправки корабль планируется вернуть в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки для дальнейшей подготовки к пуску.

Ранее ТАСС сообщил, что основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-26» отправились из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина на космодром Байконур для подготовки к предстоящему полету.

В состав основного экипажа «Союза МС-26» входят космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер и астронавт НАСА Дональд Петтит. Пуск носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» с 31-й площадки космодрома Байконура запланирован на 11 сентября.