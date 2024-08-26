Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:30, 26 августа 2024Наука и техника

Экипаж отправился на подготовку к полету «Союза МС-26»

Экипаж отправился на Байконур для подготовки к полету «Союза МС-26»

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-26» отправились из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина на космодром Байконур для подготовки к предстоящему полету. Об этом сообщает ТАСС.

«Экипаж полностью готов к полету. Сейчас на протяжении предстартовой подготовки мы уточним некоторые моменты, осмотрим наш корабль, проверим системы», — сказал командир экипажа космонавт Алексей Овчинин.

Кроме него, в основной экипаж вошли Герой России и бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Дональд Петтит. В дублирующий экипаж входят Герой России, командир и бортинженер Сергей Рыжиков, бортинженер-1 Алексей Зубрицкий и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Джонатан Ким.

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке на Байконуре для полета корабля в рамках 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Пуск носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» с 31-й площадки Байконура запланирован на 11 сентября.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Макрон прокомментировал арест Дурова

      Раскрыта сумма причиненного полковником ВСУ Храпачом ущерба

      Известный музыкант попал в больницу с сильными ожогами лица и рук

      Экипаж отправился на подготовку к полету «Союза МС-26»

      На Западе заявили о пересечении Киевом «красных линий» атакой на Курскую область

      «Вся Россия здесь». Россияне атаковали соцсети Макрона из-за задержания Дурова. Что они пишут президенту Франции?

      Издевавшегося над жителями Курской области бойца ВСУ взяли в плен

      Мишустин назвал один из самых востребованных видов ипотеки

      Кайли Дженнер отгородилась от друзей из-за романа с Тимоти Шаламе

      Россиянин провел восемь лет за решеткой и попросил взыскать с государства 414 миллионов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше