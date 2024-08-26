Экипаж отправился на подготовку к полету «Союза МС-26»

Экипаж отправился на Байконур для подготовки к полету «Союза МС-26»

Основной и дублирующий экипажи космического корабля «Союз МС-26» отправились из Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина на космодром Байконур для подготовки к предстоящему полету. Об этом сообщает ТАСС.

«Экипаж полностью готов к полету. Сейчас на протяжении предстартовой подготовки мы уточним некоторые моменты, осмотрим наш корабль, проверим системы», — сказал командир экипажа космонавт Алексей Овчинин.

Кроме него, в основной экипаж вошли Герой России и бортинженер-1 Иван Вагнер и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Дональд Петтит. В дублирующий экипаж входят Герой России, командир и бортинженер Сергей Рыжиков, бортинженер-1 Алексей Зубрицкий и бортинженер-2 (астронавт НАСА) Джонатан Ким.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» сообщила, что экипаж «Союза МС-26» допустили к подготовке на Байконуре для полета корабля в рамках 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Пуск носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-26» с 31-й площадки Байконура запланирован на 11 сентября.