Очевидцы сообщили о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

Shot: на нефтебазе в Ростовской области произошел новый взрыв

На нефтебазе в Каменском районе Ростовской области произошел новый взрыв, об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot.

По информации местных жителей, они слышали гулкий взрыв. На место прибыли экстренные службы. «Предварительно, произошла разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ», — говорится в публикации.

Утром 28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о подготовке атаки беспилотников на нефтебазу в районе города Каменск-Шахтинский Ростовской области.