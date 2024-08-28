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23:59, 28 августа 2024Россия

Очевидцы сообщили о новом взрыве на нефтебазе в Ростовской области

Shot: на нефтебазе в Ростовской области произошел новый взрыв

Кадр: Telegram-канал Shot

На нефтебазе в Каменском районе Ростовской области произошел новый взрыв, об этом очевидцы рассказали Telegram-каналу Shot.

По информации местных жителей, они слышали гулкий взрыв. На место прибыли экстренные службы. «Предварительно, произошла разгерметизация резервуара из-за пожара на НПЗ», — говорится в публикации.

Утром 28 августа губернатор региона Василий Голубев сообщил, что в Каменском районе Ростовской области в результате атаки беспилотного летательного аппарата загорелся топливный склад. По его словам, в результате происшествия никто не пострадал.

Позднее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили о подготовке атаки беспилотников на нефтебазу в районе города Каменск-Шахтинский Ростовской области.

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      Марина Совина
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