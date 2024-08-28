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12:04, 28 августа 2024Россия

Очевидцы сообщили о взрывах в районе нефтебазы под Кировом после атаки ВСУ

Mash: очевидцы сообщили минимум о четырех взрывах в районе нефтебазы под Кировом

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Очевидцы сообщили минимум о четырех взрывах в районе нефтебазы «Вятка» в Кировской области, впервые атакованной беспилотниками Вооруженных силам Украины (ВСУ). Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, целью ВСУ могли быть военные базы, однако до них беспилотники не долетели.

Ранее стало известно, что в атаке на Кировскую область принимали участие минимум два беспилотника. Официально эта информация не подтверждена.

О первой с начала спецоперации атаке ВСУ на Кировскую область утром 28 августа сообщил губернатор региона Александр Соколов. По его данным, беспилотник попал в емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич, однако к возгоранию это не привело. Пострадавших в результате инцидента нет.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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