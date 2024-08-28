Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

В атаке на нефтебазу в Кировской области могли участвовать два беспилотника

В первой с начала специальной военной операции атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кировскую область принимали участие два дрона. Подробности об этом появились у Telegram-канала Baza.

По информации издания, атакованный склад находится на территории комбината «Вятка». Пострадавших в результате инцидента нет.

Об атаке дрона по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Возгорания в результате удара не произошло. На месте работают профильные службы.

Кроме того, в ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины выпустили по России 12 беспилотников самолетного типа. Восемь из них российские средства противовоздушной обороны уничтожили в Воронежской области, еще четыре — в Ростовской.