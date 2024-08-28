Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:22, 28 августа 2024Россия

Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

В атаке на нефтебазу в Кировской области могли участвовать два беспилотника

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В первой с начала специальной военной операции атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Кировскую область принимали участие два дрона. Подробности об этом появились у Telegram-канала Baza.

По информации издания, атакованный склад находится на территории комбината «Вятка». Пострадавших в результате инцидента нет.

Об атаке дрона по емкости для хранения нефтепродуктов в городе Котельнич утром 28 августа сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов. Возгорания в результате удара не произошло. На месте работают профильные службы.

Кроме того, в ночь на 28 августа Вооруженные силы Украины выпустили по России 12 беспилотников самолетного типа. Восемь из них российские средства противовоздушной обороны уничтожили в Воронежской области, еще четыре — в Ростовской.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о первой с начала спецоперации атаке БПЛА на Кировскую область

      Азербайджан обвинил Армению в обстреле приграничных позиций

      ВСУ сбросили две управляемые авиабомбы по курскому приграничью

      Вино из Европы оказалось под угрозой из-за изменения климата

      На проблемах с платежами в Турцию начали наживаться мошенники

      Российский суд выдал санкцию на уехавшего в США основателя группы «Открытие»

      Жена российского миллиардера опубликовала фото в бикини

      Члена группы «крабового короля» обвинили в контрабанде 485 тонн краба

      Задержание готовивших теракт в церкви в Ингушетии шестерых россиян попало на видео

      Полковник заявил об ослаблении одного рода войск на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше