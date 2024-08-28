Польские солдаты получили ранения на границе с Белоруссией

Два польских солдата были ранены при передаче оружия на границе с Белоруссией

Два польских солдата получили ранения при передаче оружия во время смены поста на границе с Белоруссией. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).

«Около 18:45 возле села Нова-Лука (Подляское воеводство) произошел несчастный случай. Во время передачи оружия в ходе смены поста были произведены неконтролируемые выстрелы из служебного оружия, в результате которых в ногу был ранен солдат 1-го танкового батальона 18-й механизированной дивизии», — говорится в сообщении.

Военнослужащему на месте оказали первую медицинскую помощь, а затем его на вертолете доставили в больницу в Белостоке. По данным командования, на данный момент его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

В ходе инцидента пострадал и второй солдат того же подразделения. Он получил ранение в палец. После оказания первой помощи его доставили в больницу в Хайнувке. Его жизнь тоже в безопасности.

На месте происшествия проводит расследование военная полиция. Отмечается, что в инциденте не участвовали третьи лица.

1 августа Польша начала на границе с Белоруссией операцию «Безопасное Подлясье». Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш уточнил, что в рамках операции к охране границы привлекут дополнительные силы армии республики и военную технику.