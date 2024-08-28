Россиянам рассказали о пользе замороженных овощей

Диетолог Соломатина: овощи после заморозки становятся нежнее и лучше усваиваются

Замороженные овощи не только экономят время при приготовлении пищи, но также имеют целый ряд других преимуществ, считает диетолог Елена Соломатина. О пользе замороженных овощей она рассказала «Вечерней Москве».

По словам Соломатиной, овощи после быстрой заморозки сохраняют все полезные вещества и минералы, а иногда они даже полезнее свежих аналогов, которые продаются в супермаркетах. «Свежие овощи в самый разгар сезона куда-то везут и где-то хранят, в результате чего они быстрее теряют питательные вещества. А замороженные овощи, как правило, делают в том же месте, где они растут», — объяснила диетолог.

Специалистка также отметила, что замороженные овощи можно тушить без добавления масла. Это делает блюда из них более полезными и легкими, считает Соломатина. Помимо этого, по ее словам, клетчатка после заморозки становится нежнее, лучше усваивается и подходит людям с плохой переносимостью растительной пищи.

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