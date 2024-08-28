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18:26, 28 августа 2024Спорт

Российская лыжница назвала самый необычный приз в карьере

Лыжница Баранова: на детских соревнованиях вручили хрустальные бокалы под коньяк

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Российская лыжница Алена Баранова назвала самый необычный приз в карьере. Ее слова приводит Sport24.

Баранова вспомнила, что однажды ей вручили за победу хрустальные бокалы под коньяк. «Причем это было на моих первых всероссийских соревнованиях "Пионерская правда" в 2013 году. Я тогда выиграла. Такой приз было очень необычно получить на детских соревнованиях», — рассказала спортсменка.

В сезоне-2023/2024 Баранова получила еще один необычный подарок за победу в гонке — четырехкилограммовый треугольник сыра. Лыжница отметила, что он был вкусный и она поделилась им со своими друзьями и семьей.

23-летняя Баранова — член сборной России по лыжным гонкам. Спортсменка тренируется под руководством Юрия Бородавко.

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