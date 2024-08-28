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18:03, 28 августа 2024Наука и техника

Российский «КУБ» назвали «высокоточной кувалдой»

«Ростех»: удар дрона-камикадзе «КУБ» способен взорвать боекомплект

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе «КУБ», который применяют в ходе спецоперации, способен эффективно подавлять артиллерию и бронетехнику противника. Преимущества дрона назвала госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что «КУБ» отличается высокой точностью и бесшумностью. Аппарат можно скрытно запустить при помощи катапульты. Госкорпорация обратила внимание на ролик Минобороны России, демонстрирующий поражение цели дроном.

«Этот боеприпас — высокоточная кувалда дальнего действия. От мощного удара техника не просто горит — взрываются боекомплекты, что повышает разрушительное воздействие от прилета. Наличие таких дронов в наших войсках позволяет бойцам эффективно подавлять артиллерию и бронетехнику противника, а также сносить склады с вооружением», — говорится в сообщении.

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В «Ростех» добавили, что инженеры работают над повышением могущества аппаратов с учетом опыта их применения в ходе спецоперации, а объемы производства дронов-камикадзе растут.

Ранее в августе эксперт по беспилотникам Эдуард Багдасарян отнес простоту и дешевизну к преимуществам «КУБа». Аппарат весом 15 килограммов способен нести три килограмма полезной нагрузки, а радиус действия дрона составляет 15 километров.

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      Даниил Иринин
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