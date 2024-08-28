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13:23, 28 августа 2024Спорт

Российского гандболиста дисквалифицировали за ставки на спорт

Российского гандболиста Тамерлана Мусаева дисквалифицировали за ставки на спорт

Фото: Marino Bobetic / Unsplash

Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала гандболиста Тамерлана Мусаева за ставки на спортивные события. Об этом сообщается на сайте организации.

Игрок отстранен от матчей до 31 декабря этого года. По мнению председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарева, подобные действия ставят под угрозу имидж гандбола и российского спорта в целом.

«Подчеркну, что и в дальнейшем мы планируем тщательным образом отслеживать любые подозрительные действия со стороны игроков, которые способны бросить тень на честность проводимых соревнований. Будем незамедлительно на них реагировать», — заявил Шишкарев.

Мусаеву 27 лет, он выступает на позиции левого крайнего. В 2021 году гандболист перешел из волгоградского «Каустика» в «СГАУ-Саратов», за который играет и в настоящий момент.

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      Алексей Гусев
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