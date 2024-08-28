Российского гандболиста дисквалифицировали за ставки на спорт

Российского гандболиста Тамерлана Мусаева дисквалифицировали за ставки на спорт

Федерация гандбола России (ФГР) дисквалифицировала гандболиста Тамерлана Мусаева за ставки на спортивные события. Об этом сообщается на сайте организации.

Игрок отстранен от матчей до 31 декабря этого года. По мнению председателя высшего совета ФГР Сергея Шишкарева, подобные действия ставят под угрозу имидж гандбола и российского спорта в целом.

«Подчеркну, что и в дальнейшем мы планируем тщательным образом отслеживать любые подозрительные действия со стороны игроков, которые способны бросить тень на честность проводимых соревнований. Будем незамедлительно на них реагировать», — заявил Шишкарев.

Мусаеву 27 лет, он выступает на позиции левого крайнего. В 2021 году гандболист перешел из волгоградского «Каустика» в «СГАУ-Саратов», за который играет и в настоящий момент.