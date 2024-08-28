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17:36, 28 августа 2024Спорт

Ротенберг высказался о запросе хоккеиста по толщине туалетной бумаги

Ротенберг: в хоккее существуют проблемы серьезнее, чем толщина туалетной бумаги

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о запросе хоккеиста по толщине туалетной бумаги. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ротенберг назвал это неудачной шуткой. По его мнению, в отечественном хоккее существуют проблемы гораздо серьезнее, чем толщина туалетной бумаги.

Тренер заявил, что для развития российского хоккея должны появиться единые стандарты. «Когда ты приезжаешь на игру детишек, а там родители орут матом в алкогольном опьянении, — это не развивает наш хоккей. И мы должны вот эти вопросы решать, а не заниматься популизмом, обсуждая в эфире "КХЛ ТВ", какой должна быть туалетная бумага», — заключил он.

Ранее комментатор Сергей Гимаев-младший рассказал о странном запросе игрока СКА, которого не стал называть. Спортсмен хотел, чтобы в их раздевалке была минимум трехслойная туалетная бумага.

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      Дарья Коршунова
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