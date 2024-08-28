Рудковская заявила о готовности стать «феей-крестной» на свадьбе Лепса

Продюсер Рудковская заявила, что готова стать организатором свадьбы Лепса и Кибы

Продюсер Яна Рудковская заявила, что готова принять участие в организации свадьбы 62-летнего эстрадного певца Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Кибы. Ее цитирует Пятый канал.

Медиаменеджер сказала, что готова стать «феей-крестной» на свадьбе Лепса, если он попросит ее принять участие в церемонии бракосочетания. По словам Рудковской, «любви все возрасты покорны». «У меня первый муж был на 19 лет меня старше. Второй на семь лет младше. Так что у меня есть два кейса», — отметила она.

Ранее сообщалось, что мать Кибы выступила против брака дочери с артистом. «Возможно, она и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — сказал инсайдер.

До этого стало известно, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. Исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей. По данным СМИ, до этого мать студентки дала согласие на их отношения.