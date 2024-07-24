Мать 18-летней невесты Лепса выступила против их брака

KP.RU: мать 18-летней невесты Лепса попыталась отговорить дочь от свадьбы

Мать 18-летней невесты 62-летнего исполнителя Григория Лепса выступила против брака дочери с артистом. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на инсайдера.

Источник из окружения сообщил, что Лепс действительно намерен жениться на 18-летней Авроре Кибе. Однако мать девушки пытается отговорить ее от бракосочетания и переезда в дом к избраннику.

«Возможно, она и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей. По данным СМИ, до этого мать студентки дала согласие на их отношения.

Сама Киба заявила, что не считает себя «новой интрижкой Григория Лепса». «С самого рождения я расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — добавила она.