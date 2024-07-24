Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:34, 24 июля 2024Культура

Мать 18-летней невесты Лепса выступила против их брака

KP.RU: мать 18-летней невесты Лепса попыталась отговорить дочь от свадьбы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мать 18-летней невесты 62-летнего исполнителя Григория Лепса выступила против брака дочери с артистом. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на инсайдера.

Источник из окружения сообщил, что Лепс действительно намерен жениться на 18-летней Авроре Кибе. Однако мать девушки пытается отговорить ее от бракосочетания и переезда в дом к избраннику.

«Возможно, она и не против такого зятя, но ее очень смущает разница в возрасте», — пояснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей. По данным СМИ, до этого мать студентки дала согласие на их отношения.

Сама Киба заявила, что не считает себя «новой интрижкой Григория Лепса». «С самого рождения я расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — добавила она.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Глупый и бессмысленный». Российские военнослужащие резко раскритиковали возможный запрет смартфонов в зоне СВО

      Посол Израиля в России сообщила о готовности к войне с Ливаном

      Один традиционно мужской вид обуви вновь станет трендом у женщин

      Посол Израиля сравнила угрозу войны с Ливаном с 85-й из 90 минут футбольного матча

      Санду обвинили во втягивании Молдавии в войну на стороне НАТО

      На Украине объяснили слова Кулебы о готовности к переговорам с Россией

      Прибыль второй по величине газовой компании России рухнула

      На Украине рассказали о попадании ВСУ в котел на покровском направлении

      Появились кадры авиаудара ВС России по пункту временной дислокации ВСУ

      Двое россиян повторили за депутатом Госдумы и были избиты мигрантами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше