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18:41, 5 июля 2024Культура

18-летняя невеста Лепса ответила недоброжелателям

18-летняя невеста Лепса Киба заявила, что не считает себя интрижкой артиста

Кадр: Telegram-канал Kiba’s Days

Аврора Киба, 18-летняя невеста 61-летнего эстрадного певца Григория Лепса, ответила недоброжелателям. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«С самого рождения я расту в "парниковых" условиях и не нуждаюсь в чьих-то деньгах, славе и так далее», — заявила девушка, подчеркнув, что негативные комментарии ее никак не задевают.

Киба также отметила, что не считает себя «новой интрижкой Григория Лепса» или «запасным вариантом». «И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно? Верно. А это уж что-то да значит — задумайтесь, друзья», — добавила она. При этом на вопрос о том, настоящий ли у нее с артистом роман или это пиар-ход, Киба ответила: «Время покажет».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Лепс сделал предложение Кибе, подарив ей кольцо Graff с бриллиантом. 61-летний исполнитель познакомился с избранницей через ее родителей, мать студентки дала согласие на их отношения.

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      Варвара Кошечкина
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