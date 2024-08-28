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05:17, 28 августа 2024Силовые структуры

Соратница Чубайса обжаловала свой заочный арест по делу о растрате в «Роснано»

Экс-топ-менеджер «Роснано» Рапопорт обжаловала заочный арест по делу о растрате

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Бывшая топ-менеджер госкорпорации «Роснано» Ирина Рапопорт обжаловала свой заочный арест по делу о растрате денежных средств компании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронную базу данных Мещанского суда Москвы.

27 августа суд заочно арестовал на два месяца соратницу экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Рапопорт находится за пределами России.

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. По одному из них «Роснано» был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей. Компания признана потерпевшей стороной.

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      Марина Совина
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