Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 28 августа 2024Экономика

Автолюбителей предостерегли от обмана при ремонте двигателя

«Автовзгляд»: черный выхлоп не всегда говорит о поломке двигателя

Фото: Myron Mott / Unsplash

Сильный дым из выхлопной трубы не всегда является признаком поломки двигателя. Как уберечь себя от обмана на станции техобслуживания, автолюбителям рассказали эксперты портала «Автовзгляд».

Переборка мотора, которую могут в таком случае настоятельно рекомендовать на СТО, требуется далеко не всегда. Увидев сизый дым, валящий из выхлопной трубы, паниковать и соглашаться на дорогой ремонт не стоит. Зачастую к его появлению приводит затвердение сальников — это происходит, если не пользоваться машиной регулярно. Черный выхлоп может также возникать из-за небольшой закоксовки масляных колец. Эта проблема решается активным набором скорости в разрешенные 110 километров в час.

Ранее россиянам рассказали, как правильно проводить техобслуживание, чтобы автомобиль прослужил дольше. В стандартное техобслуживание входят осмотр подвески, проверка двигателя и протечек масла, антифриза и тормозной жидкости. Раз в полгода не помешает менять фильтры.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно еще об одном расследовании в отношении Дурова во Франции

      В США назвали глупой операцию ВСУ в Курской области

      В Эстонии потребовали от россиян военный билет при оформлении вида на жительство

      На Украине погиб один из первых пилотов ВСУ в звании полковника

      Уролог объяснил пагубное влияние алкоголя на мужскую потенцию

      Раскрыто высказывание британской королевы о Путине

      Дочь Машкова заявила о тоске по России

      Канье Уэст избавился от дома в Малибу на фоне установки дорогостоящих зубов

      Российский полицейский изнасиловал задержанную

      На Украине опубликовали и удалили сообщение о гибели пилота F-16

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше