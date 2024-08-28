Автолюбителей предостерегли от обмана при ремонте двигателя

«Автовзгляд»: черный выхлоп не всегда говорит о поломке двигателя

Сильный дым из выхлопной трубы не всегда является признаком поломки двигателя. Как уберечь себя от обмана на станции техобслуживания, автолюбителям рассказали эксперты портала «Автовзгляд».

Переборка мотора, которую могут в таком случае настоятельно рекомендовать на СТО, требуется далеко не всегда. Увидев сизый дым, валящий из выхлопной трубы, паниковать и соглашаться на дорогой ремонт не стоит. Зачастую к его появлению приводит затвердение сальников — это происходит, если не пользоваться машиной регулярно. Черный выхлоп может также возникать из-за небольшой закоксовки масляных колец. Эта проблема решается активным набором скорости в разрешенные 110 километров в час.

Ранее россиянам рассказали, как правильно проводить техобслуживание, чтобы автомобиль прослужил дольше. В стандартное техобслуживание входят осмотр подвески, проверка двигателя и протечек масла, антифриза и тормозной жидкости. Раз в полгода не помешает менять фильтры.