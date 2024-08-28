Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 28 августа 2024Силовые структуры

Суд арестовал обвиняемого в развратных действиях иностранца

В Москве на два месяца арестован иностранец, обвиняемый в развратных действиях

Кадр: Суды общей юрисдикции города Москвы

Кунцевский районный суд на два месяца арестовал иностранца Пакырова Санжабека, обвиняемого в развратных действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Пакырову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в развращении двух 12-летних школьниц на детской площадке. По данным следствия, преступление произошло на западе столицы вечером 26 августа. Тогда злоумышленник пришел на детскую площадку, расположенную вблизи Рублевского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Павла Дурова освободили из-под стражи и доставили в суд. Что ждет главу Telegram?

      Украина начнет закупать газ в ЕС

      Жители Волгоградской области сообщили о сигнале тревоги

      Психолог рассказал о признаках перегруженности учебой у детей

      20-летняя дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс показала лицо после пластики

      Безопасность беспилотных поездов по сравнению с традиционными оценили

      В Болгарии арестовали разыскиваемого Интерполом россиянина

      Российские военные перерезали ВСУ европейский маршрут на покровском направлении

      SpaceX второй раз перенесла запуск миссии Polaris Dawn

      Венгрия раскритиковала призывы главы евродипломатии бить по России дальнобойным оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше