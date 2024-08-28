Суд арестовал обвиняемого в развратных действиях иностранца

В Москве на два месяца арестован иностранец, обвиняемый в развратных действиях

Кунцевский районный суд на два месяца арестовал иностранца Пакырова Санжабека, обвиняемого в развратных действиях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Пакырову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 27 октября 2024 года.

Ранее сообщалось, что в Москве следствие ходатайствует об аресте мужчины, обвиняемого в развращении двух 12-летних школьниц на детской площадке. По данным следствия, преступление произошло на западе столицы вечером 26 августа. Тогда злоумышленник пришел на детскую площадку, расположенную вблизи Рублевского шоссе, и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних школьниц. Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

