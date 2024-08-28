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09:59, 28 августа 2024Наука и техника

Tesla представила суперкомпьютер для обучения ИИ

Tesla создала суперкомпьютер для обучения ИИ и развития технологии автопилота

Фото: Carlos Barria / Reuters

Глава компании Tesla Илон Маск рассказал о суперкомпьютере, который будут использовать для обучения и развития моделей искусственного интеллекта (ИИ). Об этом Маск сообщил в своем X.

В опубликованном в своих соцсетях ролике предприниматель представил «суперкластер» Cortex, в котором размещено оборудование суперкомпьютера. Кластер находится в штаб-квартире Tesla в Техасе. По словам Маска, суперкомпьютер будут использовать для обучения и совершенствования моделей искусственного интеллекта.

Ранее Маск обещал, что его корпорация построит кластер мощностью 100 мегаватт. Однако позже он отметил, что его мощность составит 500 мегаватт. В настоящий момент инженеры Tesla все еще работают над его созданием. По словам журналистов издания Electrek, американская корпорация нуждается в оборудовании для обучения ИИ — в том числе, чтобы улучшить систему автопилота собственных электрокаров.

Источники Electrek рассказали, что кластер Tesla нуждается в серьезной системе охлаждения. Отмечается, что суперкомпьютер не начет работу, пока она не будет построена. По слухам, новый кластер должны запустить до октября, но Tesla не раскрыла конкретных сроков.

В конце лета корпорация Tesla удалила со своего сайта утверждение о том, что все электрокары бренда имеют функцию автопилота. Журналисты издания Electrek заявили, что компания ввела своих клиентов в заблуждение.

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      Андрей Ставицкий
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