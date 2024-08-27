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11:04, 27 августа 2024Наука и техника

Tesla открестилась от наличия автопилота во всех своих автомобилях

Electrek: с сайта Tesla удалили утверждение, что все ее машины имеют автопилот

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Корпорация Tesla удалила со своего сайта утверждение о том, что все электрокары бренда имеют функцию автопилота. На это обратило внимание издание Electrek.

По словам журналистов медиа, из блога Tesla исчезли все записи, опубликованные до 2019 года. В том числе, авторы заметили пропажу поста от 2016 года, в котором утверждалось, что абсолютно все электрокары бренда оснащены функцией автопилота. В различных веб-архивах копии этой записи сохранились.

Специалисты Electrek назвали это решение руководителей Tesla «позором». Авторы отметили, что в корпорации Илона Маска поспешили сделать это утверждение восемь лет назад и очевидно ввели своих потребителей в заблуждение, а теперь открестились от заявления. В материале говорится, что компания врала о том, что «автономность не за горами».

Компания продолжает рекламировать свои электрокары как автомобили с функцией автопилота. Однако в пользовательском соглашении говорится, что электромобили не могут передвигаться сами по себе — при использовании функции Full Self-Driving (FSD) пользователь обязан держать руки на рулевом колесе и быть готовым в любой момент взять управление машиной на себя.

В конце лета американская корпорация Tesla сняла запрет на перепродажу пикапов Cybertruck. По мнению журналистов издания Electrek, это связано с дефицитом на рынке электропикапов.

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      Андрей Ставицкий
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