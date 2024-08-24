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04:31, 24 августа 2024Наука и техника

Tesla разрешила перепродажу своих электромобилей

Electrek: Tesla разрешила перепродавать пикапы Cybertruck из-за дефицита

Фото: Cfoto / Globallookpress.com

Американская корпорация Tesla сняла запрет на перепродажу пикапов Cybertruck. На обновление пользовательского соглашения компании обратило внимание издание Electrek.

В декабре 2023 года выяснилось, что обладатели первых электропикапов Cybertruck не имеют права перепродавать свои машины — в противном случае Tesla может подать на них в суд. Журналистам Electrek стало известно, что в конце лета 2024-го корпорация сняла этот запрет.

По мнению специалистов, это связано с тем, что электропикапы Tesla находятся в дефиците — при заказе модели на сайте Tesla обещает доставить автомобиль лишь в течение нескольких недель. Частично удовлетворить спрос поможет появление автомобилей на вторичном рынке.

Авторы Electrek отметили, что, насколько им известно, Tesla не пыталась засудить автовладельцев, которые перепродали свои Cybertruck вопреки запрету. Однако они попали в черный список компании и теперь не смогут приобрести новый электрокар напрямую.

Ранее стало известно, что корпорация Tesla начала продажи упрощенной Model 3 в Мексике. По сравнению с США автомобиль стоит на четыре тысячи долларов дешевле, но не имеет ряд стандартных опций.

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      Андрей Ставицкий
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