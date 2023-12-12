Tesla пригрозила засудить владельцев Cybertruck

Engadget: Tesla запретила владельцам Cybertruck перепродавать автомобиль

Корпорация Tesla пригрозила засудить владельцев нового пикапа Cybertruck, если те перепродадут автомобиль менее чем через год с момента приобретения. Об этом сообщает издание Engadget.

Журналисты медиа напомнили, что компания запретила перепродавать экземпляры Cybertruck еще в ноябре — подобная информация появилась в материалах пользовательского соглашения. Авторы обратили внимание, что Tesla добавила новый пункт, согласно которому продавший свой электрокар пользователь должен будет выплатить штраф в размере 50 тысяч долларов. В ряде случаев компания может потребовать через суд сумму, полученную при перепродаже.

Спустя некоторое время спорный пункт соглашения, как назвали его журналисты, исчез с сайта Tesla. Однако подобный договор все еще продолжает действовать среди подписавших его первых покупателей Cybertruck.

Согласно договору, желающий продать электрический пикап владелец должен будет обратиться в Tesla. Компания может выкупить автомобиль обратно по рыночной цене с вычетом 25 центов за каждую пройденную транспортным средством милю. Впрочем, Tesla может отказаться от выкупа: в этом случае владелец получит письменное разрешение на продажу машины на вторичном рынке без штрафа.

По словам журналистов Engadget, похожие соглашения с потребителями обычно заключают производители люксовых автомобилей — например, Ferrari и Porsche.

Ранее опрошенные Reuters эксперты заявили, что электрический пикап Tesla Cybertruck оказался опасен для пешеходов и других участников дорожного движения. Машина не доступна в Европе, но в случае выхода на местный рынок она может получить запрет на продажу.