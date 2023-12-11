В Европе могут запретить продажи Tesla Cybertruck

Reuters: Tesla Cybertruck могут запретить в Европе из-за проблем безопасности

Электрический пикап Tesla Cybertruck оказался опасен для пешеходов и других участников дорожного движения. К такому выводу пришли опрошенные Reuters эксперты.

Так, специалисты некоммерческой организации «Европейский совет по транспортной безопасности» заявили, что Cybertruck вряд ли получит одобрение для продажи в Европе. «Автомобиль такого размера, мощности и огромного веса будет смертельным для пешеходов и велосипедистов при столкновении», — заметили представители организации.

По словам многих экспертов, Tesla сконструировала машину, имеющую слишком прочный корпус, который с большей долей вероятности может привести к тяжелым травмами других участников дорожного движения при аварии. Tesla пока не анонсировала продажи пикапа в Европе, но в США компания получила соответствующее разрешение. В материале говорится, что из-за описанных проблем продажи Cybertruck на территории Евросоюза могут запретить.

Свои опасения также высказала специалист Калифорнийского университета Джулия Грисволд. По ее словам, особая конструкция Cybertruck вызывает тревогу, так как при аварии столкнувшиеся с электропикапом пешеходы и велосипедисты получат меньше шансов выжить, чем при ДТП с другим автомобилем.

В начале декабря Tesla раскрыла подробные характеристики электропикапа Cybertruck. Так, базовая заднеприводная версия имеет запас хода 400 километров, максимальный клиренс около 400 миллиметров, адаптивную пневматическую подвеску.