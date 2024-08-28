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09:40, 28 августа 2024Силовые структуры

Трое россиян оборудовали нарколабораторию в поселке и были осуждены

Суд дал 15,5 года трем жителям Петербурга за производство 250 кг наркотиков

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Ленинградский областной суд вынес приговор в отношении трех жителей Санкт-Петербурга, которые оборудовали нарколабораторию в поселке и незаконно изготовили 250 килограммов запрещенных веществ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областной прокуратуре.

Алексея Бушковского, Александра Беляка и Максима Пушкаря признали виновными по статьям 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и 228.3 («Незаконное хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере») УК РФ. Их приговорили к 15,5 года колонии строгого режима.

По данным следствия, с февраля по апрель 2023 года мужчины оборудовали нарколабораторию на участке в поселке Малышево. Там они незаконно произвели более 89 килограммов смеси, содержащей наркотическое вещество, и более 170 килограммов запрещенных веществ в составе жидкостей для их дальнейшего сбыта.

На указанном участке злоумышленники также хранили прекурсоры, необходимые для производства наркотических и психотропных веществ. В настоящее время указанные запрещенные вещества изъяты из оборота.

Ранее ФСБ ликвидировала нарколабораторию в Ярославской области. Ее организаторов признали виновными по статье 228.1 УК РФ и приговорили к срокам от 15,5 до 16 лет.

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      Олеся Мицкевич
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