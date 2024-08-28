ЦРУ назвало деоккупацию Курской области от ВСУ «трудным сражением» для России

Reuters: в ЦРУ заявили, что деоккупация Курской области будет трудной для России

Деоккупация занятых Вооруженными силами Украины (ВСУ) районов Курской области станет для России трудной задачей, заявил заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн. Его цитирует Reuters.

Украинские войска намерены удерживать захваченную российскую территорию «в течение некоторого периода», а переход в контрнаступление и возвращение к прежним границам станет для России «трудным сражением», подчеркнул замглавы американской разведслужбы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что никаких переговоров между Москвой и Киевом с учетом действий ВСУ в Курской области быть не может.