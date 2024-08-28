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19:36, 28 августа 2024Моя страна

Тысячи семей участников СВО из одного региона России получили помощь

Свыше 3,5 тысячи семей участников СВО в Северной Осетии получили помощь

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Тысячи семей участников специальной военной операции (СВО) в Северной Осетии находятся на социальном сопровождении. Об этом сообщил глава российского региона Сергей Меняйло, его слова передает ТАСС.

Отмечается, что помощь от республики получают уже свыше 3,5 тысячи семей. «Со многими общаюсь лично, — заявил Меняйло. — Потому что сам знаю, как им сейчас важно наше внимание и постоянная поддержка. С первого дня работаем по принципу: нерешаемых проблем нет».

По его словам, местное правительство делает все, что нужно, чтобы свести к нулю возникающие у людей вопросы.

Ранее стало известно, что три населенных пункта Северной Осетии, Беслан, Моздок и Алагир, получат сотни миллионов рублей на благоустройство зон отдыха.

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      Фариза Бацазова
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