Украина обсудила с Польшей возможность перехвата российских ракет

Кулеба обсудил с главой МИД Польши Сикорским возможность перехвата ракет

Киев и Варшава договорились о содействии в сфере перехвата российских ракет в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X.

Кулеба обсудил данный вопрос с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Стороны также затронули просьбу Киева о передаче Варшавой истребителей МиГ.

«Договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории российские ракеты и беспилотники», — заявил глава МИД Украины.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о невозможности передать Украине свои самолеты. По его словам, Варшава не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей.