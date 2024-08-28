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00:31, 28 августа 2024Мир

В Польше заявили о невозможности передать Украине свои самолеты

Косиняк-Камыш: Польша не может передать Украине МиГ-29 до 2026 года

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Польша не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей, которые начнут поступать в 2026 году. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводят Wiadomosci.

Глава оборонного ведомства отметил, что Польша оказала Украине ту военную помощь, которую могла. Он подчеркнул, что для министра обороны приоритетом остается обороноспособность собственной страны.

«Только после получения новых самолетов можно будет утилизировать старые самолеты, такие как МиГ-29, которые в настоящее время все еще используются, в том числе для задач по защите воздушного пространства Польши. Потом мы будем принимать решения», — сказал Косиняк-Камыш.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на отказ Польши сбивать ракеты над Украиной.

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      Евгений Силаев
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