В Киеве захотели проводить медосмотры для мобилизации круглосуточно

Власти Киева захотели круглосуточно проводить медосмотры для мобилизации

Власти Киевской области захотели проводить медицинские осмотры военно-врачебных комиссий в рамках мобилизации круглосуточно. Об этом заявила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов. Один из неотложных — по организации и обеспечению непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. (...) Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медосмотров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого городские власти уточнили центров, в которых будут работать представители райадминистраций, территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), полиции и отделов здравоохранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей страны вернуть уехавших от мобилизации украинцев. По его словам, усилий МИД Украины по возвращению граждан в страну недостаточно.