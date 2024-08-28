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11:18, 28 августа 2024Бывший СССР

В Киеве захотели проводить медосмотры для мобилизации круглосуточно

Власти Киева захотели круглосуточно проводить медосмотры для мобилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Власти Киевской области захотели проводить медицинские осмотры военно-врачебных комиссий в рамках мобилизации круглосуточно. Об этом заявила городская военная администрация в своем Telegram-канале.

«На сегодняшнем заседании Совета обороны Киева рассмотрели несколько важных для города вопросов. Один из неотложных — по организации и обеспечению непрерывной и эффективной работы объединенных центров мобилизации. (...) Обращено внимание на эффективную работу военно-врачебных комиссий для обеспечения круглосуточного проведения медосмотров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого городские власти уточнили центров, в которых будут работать представители райадминистраций, территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), полиции и отделов здравоохранения.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от властей страны вернуть уехавших от мобилизации украинцев. По его словам, усилий МИД Украины по возвращению граждан в страну недостаточно.

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      Александр Курбатов
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