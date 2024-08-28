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16:44, 28 августа 2024Бывший СССР

В МИД рассказали о нежелании Киева добиться прекращения огня

Захарова: если бы Киев хотел прекращения огня, то принял бы инициативы Москвы

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Если бы Киев хотел прекращения боевых действий на фронте, то принял бы мирные инициативы Москвы. О нежелании Украины добиться прекращения огня рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Если бы режим [президента Украины Владимира] Зеленского действительно был заинтересован в мире, то его реакция на известную мирную инициативу (...) была бы конструктивной. В том числе и мирная инициатива, которую высказывала Российская Федерация», — заявила дипломат.

Она добавила, что недавние действия Украины в рамках конфликта отодвигают перспективу мирных переговоров и «разоблачают нацистскую сущность нынешней власти в Киеве».

Ранее Захарова заявила, что в атаке Вооруженных сил Украины на Курскую область участвуют иностранные наемники. По ее словам, боевики гордятся нарушением гуманитарного права и не заботятся о жизни гражданского населения.

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      Глеб Палехов
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