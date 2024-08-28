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15:27, 28 августа 2024Бывший СССР

В МИД России назвали антинародным решение Киева о запрете УПЦ

Захарова: Киев расписался в своей антинародной сути, запретив УПЦ

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Киевский режим, приняв закон о запрете Украинской православной церкви (УПЦ), расписался в своей антинародной сути. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Она назвала этот закон акцией президента Украины Владимира Зеленского и «откровенно сатанинским». По ее словам, приняв этот закон, Киев «расписался в полной зависимости от прихотей западных хозяев».

«На что же этот закон направлен? Да никакого там даже в помине тезиса о защите конституционного строя или регулировании деятельности религиозных организаций, он направлен на ликвидацию УПЦ», — сказала она.

Захарова заключила, что Зеленский совершил богохульство, публично обосновав принятие этого закона тем, что якобы украинское православие делает шаг к освобождению от, как он назвал, московских чертей.

Ранее Зеленский подписал законопроект о запрете канонической УПЦ. Общинам УПЦ предоставят 9 месяцев на то, чтобы разорвать все связи с Русской православной церковью.

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