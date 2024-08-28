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10:46, 28 августа 2024Мир

В Минобороны Польши заявили об истощении запасов помощи Украине

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш: страна передала Украине все, что могла

Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша передала Украине все, что могла, и ее запасы военной помощи истощились. Об этом заявил глава Минобороны страны Владислав Косиняк-Камыш, передает агентство PAP.

«Сегодня все те вещи, которые мы могли передать Украине, мы передали (...) Это все, что мы были в состоянии передать», — рассказал глава оборонного ведомства.

Косиняк-Камыш также подчеркнул, что властям Украины нужно осознать потребность Польши в сохранении собственного военного потенциала.

Ранее Косиняк-Камыш заявил, что Польша не может передать Украине свои МиГ-29 до получения новых истребителей, которые начнут поступать в 2026 году. Он подчеркнул, что для республики ключевым приоритетом остается обороноспособность собственной страны.

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      Максим Габриелян
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