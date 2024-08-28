В России отреагировали на блокировку платежей банками ОАЭ

Депутат Кирьянов назвал объяснимой блокировку банками ОАЭ части платежей из РФ

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов ответил на решение ряда банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о блокировке части российских платежей. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал ситуацию объяснимой, указав на возможность вторичных санкций США.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. По словам одного из участников рынка, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.

«Ничего удивительного в этом процессе нет, поскольку, конечно, угрозы санкций и вторичных санкций со стороны США достаточно значимы для Китая и других российских партнеров. Убежден, что российские предприниматели готовы к такому и будут искать другие пути, может быть, более сложные, может быть, это отчасти скажется на стоимости комплектующих, но на десятые доли процентов, не в разу», — считает Кирьянов.

Каких-то критических моментов, связанных с развитием российской экономики, пока мы не видим Артем Кирьянов зампред комитета Госдумы по экономической политике

14 августа представители импортеров из Китая рассказали, что ситуация с платежами снова ухудшилась, блокировать переводы из России начали не только крупные, но и мелкие региональные банки. Каналы связи через страны Средней Азии также постепенно обрезают.