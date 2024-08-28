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12:06, 28 августа 2024Экономика

В России отреагировали на блокировку платежей банками ОАЭ

Депутат Кирьянов назвал объяснимой блокировку банками ОАЭ части платежей из РФ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов ответил на решение ряда банков Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) о блокировке части российских платежей. В разговоре с «Лентой.ру» депутат назвал ситуацию объяснимой, указав на возможность вторичных санкций США.

Ранее стало известно, что банки ОАЭ начали блокировать платежи российских компаний за электронные компоненты и потребительскую электронику китайского производства, если та не приходит затем в саму страну. По словам одного из участников рынка, в целом через ОАЭ проходит до 10-20 процентов платежей за ноутбуки, а по другим категориям доля может достигать 30 процентов. Выбор этой страны был обеспечен самой низкой комиссией — 1-3 процента.

«Ничего удивительного в этом процессе нет, поскольку, конечно, угрозы санкций и вторичных санкций со стороны США достаточно значимы для Китая и других российских партнеров. Убежден, что российские предприниматели готовы к такому и будут искать другие пути, может быть, более сложные, может быть, это отчасти скажется на стоимости комплектующих, но на десятые доли процентов, не в разу», — считает Кирьянов.

Каких-то критических моментов, связанных с развитием российской экономики, пока мы не видим

Артем Кирьяновзампред комитета Госдумы по экономической политике

14 августа представители импортеров из Китая рассказали, что ситуация с платежами снова ухудшилась, блокировать переводы из России начали не только крупные, но и мелкие региональные банки. Каналы связи через страны Средней Азии также постепенно обрезают.

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      Варвара Кошечкина
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