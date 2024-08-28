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18:32, 28 августа 2024Забота о себе

Врач назвал полезное количество чашек кофе в день

Невролог Мартынов: антиоксиданты в кофе защищают мозг от разрушений

Фото: Daiga Ellaby / Unsplash

Умеренное употребление кофе способно положительно повлиять на здоровье мозга, рассказал врач-невролог Владимир Мартынов. Влияние популярного напитка на этот орган он раскрыл в беседе с РИА Новости.

Положительными эффектами кофе он назвал улучшение кратковременной памяти и повышение концентрации и внимания, поскольку кофеин стимулирует центральную нервную систему. Также, добавил Мартынов, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, что также снижает риск депрессии. В кофе, продолжил врач, содержатся антиоксиданты, которые тоже положительно влияют на мозг, защищают его от разрушений.

Доктор также назвал полезное для здоровье количество кофе. В день он порекомендовал потреблять максимум 300-400 миллиграммов кофеина — примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. При этом, подчеркнул врач, кофе бывает разным, поэтому и количество кофеина в нем не всегда одинаковое. «Безопасной дозой кофе можно считать 1-2 чашки в день, в таком случае он может быть даже полезным», — заключил невролог.

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      Александра Лисица
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