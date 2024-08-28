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16:37, 28 августа 2024Забота о себе

Врач назвал пять симптомов опасных заболеваний

Терапевт Хан: потливость во сне может указывать на опасные заболевания

Фото: Unsplash

Терапевт из Великобритании Амир Хан назвал пять симптомов, которые нельзя игнорировать, так как они могут указывать на развитие опасных заболеваний. Мнение врача приводит Daily Mirror.

Первый симптом, который, по мнению Хана, должен вызвать тревогу, — это ощущение, что еда застревает в горле. «Это называется дисфазия. Она может вызывать кашель, удушье или рвоту. У этого состояния есть несколько причин, но важно исключить рак пищевода или верхних отделов пищеварительного тракта», — пояснил врач.

Еще одним неочевидным признаком тяжелой болезни Хан назвал язву во рту, которая появилась без причины и не проходит более трех недель. По его словам, это может указывать на рак ротовой полости. Далее терапевт посоветовал обратиться в больницу, если человек стал сильно потеть во сне без очевидной причины. По его словам, потливость может указывать на целый ряд системных заболеваний.

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Также Хан посоветовал не игнорировать любые уплотнения на теле, особенно если шишка появилась на шее. «Если уплотнение больше одного сантиметра, или ощущается твердым и эластичным или оно не проходит более трех недель, и вы не можете это объяснить, пожалуйста, проверьте его», — призвал специалист.

Последним симптомом, который нельзя игнорировать, Хан назвал боли в костях и суставах. Особенно это важно для людей старше 50 лет и в случаях, если болезненность нельзя объяснить травмами, заключил он.

Ранее терапевт Арутюн Варданян назвал бесполезные медицинские процедуры, которые пользуются популярностью у пациентов. По его словам, нет смысла сдавать анализ на онкомаркеры, принимать иммуностимуляторы и делать витаминные капельницы.

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      Екатерина Улитина
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