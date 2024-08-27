Россиян предупредили о бесполезных медицинских процедурах

Терапевт Варданян: анализ на онкомаркеры и витаминные капельницы не дают пользы

Анализ на онкомаркеры, витаминные капельницы и прием иммуностимуляторов — популярные, но бесполезные методы диагностики и лечения, предупредил терапевт Арутюн Варданян. Его мнение о сомнительных медицинских процедурах приводит «Газета.Ru».

Первой бесполезной манипуляцией Варданян назвал анализ на онкомаркеры. Он пояснил, что такие тесты назначают при подтвержденном онкологическом диагнозе, чтобы наблюдать за динамикой лечения. Для первичной же диагностики такой анализ бесполезен, говорит врач, так как значения онкомаркеров могут повышаться по многим причинам, даже из-за обычного ОРВИ.

Еще один «пустой», но широко разрекламированный способ заботы о здоровье, продолжил Варданян, — это прием иммуностимуляторов. Считается, что такие препараты повышают устойчивость иммунной системы, однако на самом деле они не приносят никакой пользы, а при бесконтрольном приеме вредят. «Есть только один истинный иммуномодулятор — вакцинация», — подчеркнул терапевт.

Также, по мнению Варданяна, нет смысла пить витамин D для профилактики или тщательно следить за его уровнем. Врач считает, что такие меры нужны только людям из групп риска, например пожилым и беременным женщинам.

Другим примером бесполезной терапии специалист назвал прием пробиотиков, известных также как полезные бактерии. Врач указал, что эти микроорганизмы действительно важны для человека, но человек получает их с пищей и не нуждается в дополнительных пробиотиках.

Наконец, Варданян призвал держаться подальше от витаминных капельниц, которые, как утверждают в сети, могут волшебным образом омолодить и оздоровить организм. Терапевт подчеркнул, что эффективность таких внутривенных инъекций не доказана, зато они могут приводить к целому ряду опасных осложнений. Например, избыток калия может привести к аритмии и фибрилляции желудочков, а большое количество натрия в организме может спровоцировать отек мозга, предупредил врач.

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