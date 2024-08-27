Врач рассказала о признаках «тихого рака»

Радиолог Бородавина назвала проблемы с голосом признаком рака щитовидной железы

Врач-радиолог Екатерина Бородавина рассказала, что рак щитовидной железы не имеет симптомов на ранних стадиях. Специфические признаки, которые появляются, когда заболевание прогрессирует, она назвала изданию «Доктор Питер».

Бородавина отметила, что на поздних стадиях развития этот «тихий рак» сопровождается несколькими специфическими симптомами. В частности, у человека меняется голос и появляются заметные глазу увеличения лимфатических узлов в области шеи. Кроме того, больной начинает часто поперхиваться.

Врач добавила, что рак щитовидной железы часто обнаруживают случайно, например, во время УЗИ сосудов шеи, так как поначалу это заболевание протекает бессимптомно. По этой причине Бородавина рекомендовала периодически делать УЗИ щитовидной железы и сдавать анализы крови на уровень кальцитонина и тиреотропного гормона (ТТГ). Особенно внимательными врач призвала быть тех, у кого в семье уже диагностировали эту болезнь, а также тех, кто перенес лучевую терапию в области шеи и головы, и тех, у кого есть узлы в щитовидной железе.

«Узловые образования в щитовидной железе имеют от 20 до 40 процентов жителей Земли. Только часть образований влияет на ее функцию, прогноз и дальнейшее лечение пациента. Большинство узловых образований требуют лишь динамического наблюдения», — подчеркнула доктор.

Ранее врачи навали доступные способы значительно минимизировать риск развития рака. В первую очередь они призвали вести активный здоровый образ жизни.