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16:32, 21 августа 2024Забота о себе

Названы доступные способы минимизировать риск рака на 40 процентов

Онколог Королев: снизить риск рака на 40 процентов поможет здоровый образ жизни

Фото: Arek Adeoye / Unsplash

Минимизировать риск рака на 40 процентов поможет здоровый образ жизни, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры урологии ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России Александр Королев. Этот и другие доступные способы профилактики онкологических заболеваний он назвал KP.RU.

По словам Королева, возникновение любого хронического заболевания, в том числе и рака, происходит из-за нездорового образа жизни. В связи с этим он рекомендовал бросить курить, не злоупотреблять алкоголем, и много двигаться. Снизить риск развития многих онкологических болезней поможет и избавление от лишнего веса и умеренность в вопросах пребывания на солнце и загара, добавил он.

Также онколог посоветовал скорректировать питание. Он объяснил, что рост числа случаев рака толстой кишки напрямую связан с употреблением переработанного мяса (сосисок, колбас, копченостей, фастфуда). Количество этих продуктов лучше свести в рационе до минимума, заменив их на свежие фрукты и овощи.

«Конечно, даже если мы будем жить в стерильных условиях, пить кристально чистую воду, дышать свежайшим воздухом, это не даст гарантию того, что не заболеем», — предупредил Королев, однако, по его словам, ЗОЖ существенно снизит риски, особенно у молодых людей.

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Еще одним способом борьбы с раком онколог назвал регулярную диспансеризацию, так как обследование поможет вовремя заболевание на ранней стадии и своевременно начать лечение.

Ранее ученые из клиники Кливленда выявили основные факторы риска развития колоректального рака у молодых людей. По результатам проведенного ими исследования была установлена связь между потреблением красного и обработанного мяса и повышенным риском этого заболевания.

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      Наталья Обрядина
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