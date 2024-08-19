Выявлены факторы рака у молодых людей

npj Precision Oncology: выявлены факторы колоректального рака у молодых людей

Исследователи из клиники Кливленда выявили основные факторы риска развития колоректального рака у молодых людей. Исследование, опубликованное в журнале npj Precision Oncology, показало связь между потреблением красного и обработанного мяса и повышенным риском заболевания.

В одной из предыдущих научных работ этой группы были выявлены различия в метаболитах (молекулах, получаемых из рациона питания) при раке прямой и толстой кишки у людей молодого и среднего возраста, а в другой — различия в микробиоме кишечника у молодых и пожилых людей с раком прямой и толстой кишки.

Ученые разработали алгоритм на основе машинного обучения для объединения и анализа существующих наборов данных. Оказалось, что различия в диете (выявленные путем анализа метаболитов) объясняют значительную часть различий, наблюдаемых между пациентами молодого и пожилого возраста, имеющими рак.

У молодых пациентов с колоректальным раком наблюдаются более высокие уровни метаболитов, связанных с аргинином и циклом мочевины, чем у пожилых пациентов. Это может быть связано с длительным потреблением красного и обработанного мяса, что повышает риск развития болезни.

В будущем исследователи планируют выяснить, могут ли определенные диеты или препараты помочь предотвратить или лечить колоректальный рак у молодых людей.