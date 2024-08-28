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16:15, 28 августа 2024Мир

Захарова призвала осудить действия Франции в отношении Дурова

МИД: международные организации должны осудить действия Парижа в отношении Дурова
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить действия Парижа в отношении задержанного во Франции основателя Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

«В данной ситуации от международных профильных структур требуется выполнить свой мандат по защите свободы слова и распространения информации, осудить действия по их ограничению со стороны французских властей», — отметила она.

Вечером 24 августа французские спецслужбы задержали Павла Дурова в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета. На данный момент основатель Telegram находится под стражей, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.

Судебные органы во Франции хотят обвинить Дурова в том, что он является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер. Среди них незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления в отношении несовершеннолетних и мошенничество. Кроме того, Дурова обвиняют в отказе от сотрудничества с полицией по этим делам.

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