Захарова рассказала о работе дипломатов по ситуации с Дуровым

Российские дипломаты делают все необходимое по делу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
«Он запрошен [консульский доступ] (...) То, что должны делать, российские дипломаты делают», — рассказала дипломат.
Захарова также подчеркнула, что существуют проблемы с контактами по ситуации вокруг Дурова, так как он является в том числе гражданином Франции.
Ранее Захарова заявила, что международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить действия Парижа в отношении задержанного во Франции Дурова. Его задержали вечером 24 августа французские спецслужбы в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.