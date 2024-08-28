Захарова рассказала о работе дипломатов по ситуации с Дуровым

Захарова: дипломаты делают все необходимое по делу Дурова

Российские дипломаты делают все необходимое по делу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Он запрошен [консульский доступ] (...) То, что должны делать, российские дипломаты делают», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что существуют проблемы с контактами по ситуации вокруг Дурова, так как он является в том числе гражданином Франции.

Ранее Захарова заявила, что международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить действия Парижа в отношении задержанного во Франции Дурова. Его задержали вечером 24 августа французские спецслужбы в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.