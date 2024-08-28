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17:06, 28 августа 2024Мир

Захарова рассказала о работе дипломатов по ситуации с Дуровым

Захарова: дипломаты делают все необходимое по делу Дурова

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Российские дипломаты делают все необходимое по делу основателя Telegram Павла Дурова. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Он запрошен [консульский доступ] (...) То, что должны делать, российские дипломаты делают», — рассказала дипломат.

Захарова также подчеркнула, что существуют проблемы с контактами по ситуации вокруг Дурова, так как он является в том числе гражданином Франции.

Ранее Захарова заявила, что международные организации должны выполнить свой мандат по защите свободы слова и осудить действия Парижа в отношении задержанного во Франции Дурова. Его задержали вечером 24 августа французские спецслужбы в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из частного джета.

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      Максим Габриелян
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