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17:21, 28 августа 2024Мир

Захарова заявила о желании США развязать Украине руки на применение западного оружия

Захарова: США хотят развязать Украине руки на применение западного оружия по РФ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Администрация президента США Джо Байдена хочет развязать Украине и ее президенту Владимиру Зеленскому руки на применение дальнобойного западного оружия по российской территории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Из всего этого вывод один — киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах. Более того, в администрации Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к Зеленскому и развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений», — сказала дипломат.

Ранее Захарова заявила, что никаких переговоров с Киевом с учетом действий украинской армии в Курской области быть не может.

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      Виктория Кондратьева
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