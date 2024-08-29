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13:30, 29 августа 2024Россия

36-летний россиянин сделал обрезание и покрылся страшными пятнами

KP.RU: в Краснодаре 36-летний мужчина сделал обрезание и сгорел от гангрены

Фото: Freepik

В Краснодаре 36-летний мужчина сделал обрезание и покрылся страшными пятнами. За несколько месяцев россиянин сгорел от гангрены, передает KP.RU.

По сведениям издания, жителя мучили воспалительные процессы в паху. Он подобрал докторов и решился на операцию по удалению крайней плоти.

Спустя день после процедуры краснодарца начало лихорадить, у него поднялась температура. Родители мужчины стали бить тревогу и звонить лечащему врачу. Тот предположил, что это вряд ли могут быть осложнения после операции. Однако приехал осмотреть пациента.

Он выписал мужчине анальгетики, но каких-либо улучшений это не дало. Через некоторое время россиянина отвезли в больницу, и там у него диагностировали гангрену. Усилия медиков результатов не принесли — спасти мужчину не удалось.

Ранее сообщалось, что 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после пластической операции по коррекции век в Пятигорске.

ЖЗЛ
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