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20:08, 29 августа 2024Ценности

41-летняя Светлана Ходченкова опубликовала фото топлес

Фото: @svetlana_khodchenkov

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала без бюстгальтера в бассейне, повернувшись к камере спиной. При этом звезда собрала волосы в пучок и надела черные солнцезащитные очки.

В июле 41-летняя Светлана Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе. Так, она позировала во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками.

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      Екатерина Ештокина
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