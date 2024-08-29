41-летняя Светлана Ходченкова опубликовала фото топлес

Российская актриса Светлана Ходченкова опубликовала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала без бюстгальтера в бассейне, повернувшись к камере спиной. При этом звезда собрала волосы в пучок и надела черные солнцезащитные очки.

В июле 41-летняя Светлана Ходченкова в мини-шортах снялась в откровенной позе. Так, она позировала во время остановки в рамках велосипедной прогулки. Звезда надела зеленый топ-бандо, черные мини-шорты и серую кофту на молнии. Кроме того, артистка примерила высокие белые носки в сочетании с кроссовками.