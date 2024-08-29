Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:00, 29 августа 2024Ценности

54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой прошелся по газону без трусов

Фото: @officiallymcconaughey

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в откровенном виде в рекламе. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 54-летний Макконахи прошелся по газону в голубой удлиненной рубашке с коротким рукавом. Его супруга, в свою очередь, надела джинсовую рубашку и бейсболку. В то же время пара отказалась от нижнего белья.

Известно, что звездная пара рекламировала собственный бренд органической текилы Pantalones.

В мае Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов. В начале ролика семейная пара появилась в форме для игры в пиклбол. Артист надел белое поло и бежевые шорты, а манекенщица — свитшот и юбку.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Павел Дуров освобожден под залог. Ему предъявили обвинения и запретили покидать Францию

      ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

      Адвокат Дурова ответил на обвинения в адрес основателя Telegram

      54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой прошелся по газону без трусов

      Рублев вырвал победу в матче на US Open

      Украине пригрозили расплатой за атаку на Курскую область

      Украинские войска заявили о напряженной обстановке на купянском направлении

      В США сообщили о доступе ВСУ к спутниковым снимкам для нападения на Россию

      В России обвинили Запад в беспринципной страусиной позиции из-за атак ВСУ на АЭС

      В России обвинили ВСУ в ядерном терроризме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше