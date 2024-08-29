54-летний Мэттью Макконахи вместе с женой прошелся по газону без трусов

Американский актер и продюсер Мэттью Макконахи вместе с женой, бразильской фотомоделью и дизайнером Камилой Алвес, снялся в откровенном виде в рекламе. Соответствующая публикация появилась на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 54-летний Макконахи прошелся по газону в голубой удлиненной рубашке с коротким рукавом. Его супруга, в свою очередь, надела джинсовую рубашку и бейсболку. В то же время пара отказалась от нижнего белья.

Известно, что звездная пара рекламировала собственный бренд органической текилы Pantalones.

В мае Мэттью Макконахи вместе с женой снялся в рекламе без штанов. В начале ролика семейная пара появилась в форме для игры в пиклбол. Артист надел белое поло и бежевые шорты, а манекенщица — свитшот и юбку.