75-летняя вдова справилась с одиночеством и болезнями благодаря танцам на шесте

В США 75-летняя вдова занялась танцами на шесте и избавилась от болезней

Танцы на шесте помогли пожилой вдове из США справиться с одиночеством и избавиться от старческих болезней. Ее историю рассказывает Daily Star.

75-летняя Старр Стауффер Уайз лишилась мужа 18 лет назад и к 2021 году много лет жила одна, так как брак был бездетным. Она страдала от ревматоидного артрита и остеопороза и чувствовала себя очень одинокой. Во время локдауна из-за пандемии COVID-19 пенсионерка прочла статью о 64-летней Дайан Мартин, которая начала заниматься танцами на шесте в 50 лет и обрела счастье.

Уайз вспомнила, что в молодости хотела заниматься такими танцами. Несмотря на возраст и заболевания, женщина решила воплотить эту мечту. «Я решила написать в студию танцев Pole Revolution, чтобы узнать по поводу возрастных ограничений. К счастью, там сказали, что их нет», — вспоминает американка.

Она не знала, сможет ли справиться с нагрузками, но все равно записалась на полный курс и начала занятия. Педагоги и другие ученики радушно приняли 75-летнюю Уайз и во всем поддерживали ее. Со временем она стала намного сильнее, а заболевания, которые мучали ее долгие годы, отступили. Женщина установила пилон дома и постоянно практикуется. Уайз признается, что некоторые движения не даются ей из-за проблем с суставами, но постепенно она добивается все лучших результатов.

Уайз рассказала, что ее успехи в танцах на шесте оценили даже одноклассницы. Одна из них пошутила: «Она висит на шесте вверх ногами, а я со стула встать не могу». Кроме того, пенсионерка начала выступать в клубах, что вызвало неоднозначную реакцию ее близких. Поддержала ее только одна из двух падчериц. «У меня были друзья, которые дистанцировались по той же причине. Друзья поддерживают меня на 95 процентов. А публика — на 99 процентов», — говорит Уайз.

Пенсионерка стремится опровергнуть стереотип, что танцы на шесте обязательно связаны со стриптизом. Она напомнила, что Международная федерация спорта на пилоне стандартизировала правила танцев и добивается их признания в качестве олимпийской дисциплины.

При этом Уайз говорит, что в социальных сетях недоброжелатели пытаются издеваться над ней из-за возраста и слишком откровенных нарядов, но она сразу же их банит. Американка считает, что ее история — яркий пример того, что мечту можно воплотить в любом возрасте.

«Мой совет всем, кто хочет попробовать что-то новое, особенно в пожилом возрасте, — сделайте это. Это могут быть не танцы на шесте, но все равно не нужно откладывать то, чем всегда хотели заняться», — подытожила Уайз.

В 2022 году сообщалось, что 55-летняя жительница США, рассказала, что танцы на шесте изменили ее жизнь и отношения с телом. В прошлом женщина занималась балетом, однако оставила его из-за перелома стопы.