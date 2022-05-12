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55-летняя мать двоих детей рассказала об изменивших ее жизнь танцах на шесте

В Нью-Джерси 55-летняя мать двоих детей рассказала об изменивших ее жизнь танцах на шесте

Фото: @sabine__christine

Уроженка Германии, живущая в Нью-Джерси, США, рассказала, что танцы на шесте изменили ее жизнь и отношения с телом. Историю женщины публикует Newsweek.

55-летняя мать двоих детей Сабина Кристин рассказала, что в прошлом занималась литературой и классическим балетом, однако после перелома стопы ей пришлось отказаться от танцев. Тогда увлекающаяся акробатикой подруга посоветовала ей обратить внимание на танцы на шесте. Кристин прислушалась и в 43 года впервые примерила туфли на высокой платформе. «Это определенно изменило мое представление о себе и своем теле. Изучение новых техник и экзотических движений помогает мне чувствовать себя очень сильной и свободной», — призналась она.

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За время занятий танцами на шесте Кристин успела одержать победу в соревнованиях: она завоевала золотую медаль на конкурсе для танцовщиц старше 50 лет, а также стала серебряным призером Всемирных игр — международных соревнований по видам спорта, не входящим в программу Олимпийских игр.

Секретом своего успеха немка считает возраст. «Я никогда не говорю о своем возрасте, поэтому люди даже не знают, сколько мне лет. Большинство дам, с которыми я тренируюсь, думают, что мне за 30. А многим девушкам, которых я обучаю, за 20», — с гордостью сказала она.

Ранее сообщалось, что 99-летняя Эдит Мервей-Трейна из США стала старейшим пауэрлифтером в мире и раскрыла секрет долголетия. Рекордсменка призналась, что за последние несколько лет получила столько наград, что у нее не хватало для них места в доме.

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Евгения Черкасова
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55-летняя мать двоих детей рассказала об изменивших ее жизнь танцах на шесте
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